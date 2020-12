Tieto Vianoce budú iné

Vianoce. Sviatky pokoja, mieru a stretnutia s rodinou či priateľmi. Aspoň vždy to tak bolo. Možno naposledy v čase 2. svetovej vojny to boli sviatky strachu. Tak ako teraz. Sviatky strachu, strachu o najbližších...

Budú to sviatky strachu. Sviatky strachu o svoju rodinu, o svojich priateľov. O svojich najbližších.

Pritom 2020 znel tak sľubne, priam magicky. Predzvesť o víruse k nám prišla koncom januára z mesta Wu-chan, Pamätám si to presne. Ponorená do víru pracovno-spoločenského mítingu mi kolegyňa ukazuje správy o zavretom meste Wu-chan. Znelo to ako sci-fi. Ale to sa nás netýka, pomyslím si a článok len rýchlo prebehnem.

Netýkalo sa nás to, konkrétne do 9. marca, keď oznámili, že na 2 týždne zavrú školy a śkôlky. 2 týždne? Ako budem spájať pracovné a rodinné záležitosti? To sa zbláznim!

Vtedy som si myslela, že skončí môj svet. Predsa len skĺbenie náročnej práce v podobe homeoffice, zabezpečením chodu domácnosti a robenie (pred)školských úloh nie je hračka. Verím, že veľa žien matiek proste vyhorelo a skončilo na psychiatrii. Robiť prácu skĺbením vyššie menovaných úloh naraz je ako žiť 3 životy za 24 hodín. Jednoducho, náročné.

A to prvá vlna bola len závanom koronavírusu.

Po letných domácich dovolenkách sme si mysleli, že druhá vlna nás prinajmenšom obíde, odfúkne ju niekam ďaleko preč. Uvoľnenie v určitých hygienických návykoch či ignorovanie rúška, poslinenie hoaxových kampaní či placebo viera, že sa nám už nič nemôže stať nás stojí veľa. Viac ako sme si pred samotnou 2. vlnou mysleli. Stojí nás to Vianoce. To ich čaro, na ktoré sme boli od malička zvyknutí. Tá vôňa. Ten pokoj. Tá atmosféra. A hlavne blízkosť ľudí. Kedy aj tí najhorší z najhorších sú milí, alebo aspoň tak chvíľu pôsobia.

Nechcem sa vyjadrovať odborne k vírusu. Myslím, že vírus nám poslala sama matka príroda preto, aby nám ukázala, že musíme spomaliť a užívať si každý jeden deň, keď sme zdraví - či už my alebo naši najbližší. Vážiť si to, že máme čo jesť a kde bývať. Na prežitie nie je nutné stavať vily s velikánskou záhradou, ktorú si aj tak nikdy neužijeme, keď sme stále v práci. Pripomenúť si dni, keď sme si užívali neobmedzené dovolenky a mali sa ako v raji. Lebo to už nemusí nikdy prísť. Aj keď v čase písania tohto blogu už Európska lieková agentúra schválila použitie jednej z vakcín proti Covid-19. Svitá nám nádej.

Tieto Vianoce budú iné. Nebudú o mamone a najdrahších darčekoch. Nebudú o najkrajších stromčekoch. Ani o drahých vianočných dovolenkách. Budú len o nás. Tak si ich užime v pokore a tichosti a spomienke na najbližších, ktorí tú kvôli korone s nami už nebudú.

Krásne iné Vianoce!